1/4 Mit diesem E-Scooter waren zwei Männer in Villmergen unterwegs.

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gegen 21 Uhr am Mittwoch in Villmergen, als ein Mann dabei beobachtet wird, wie er mit einem E-Scooter offensichtlich zu schnell mehrfach auf der Dorfmattenstrasse hin und her fährt. Als sich daraufhin noch ein zweiter Mann auf den Scooter stellt, passiert es: Der Scooter kracht in parkierte Autos. «Die beiden Männer stürzten und blieben bewusstlos liegen. Anwesende Personen kümmerten sich um die Verunfallten und alarmierten die Rettungskräfte», teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Der Lenker (22) blieb unverletzt. Anders dagegen sein Mitfahrer (20). Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gefahren. Am E-Scooter und den beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Durch die Polizei wurde der E-Scooter vor Ort auf eine Prüfrolle gestellt und erreichte Geschwindigkeiten bis 59 km/h anstelle der erlaubten 20 km/h. Zudem bestand beim Lenker der Verdacht, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine Blut- und Urinprobe wurde bei ihm abgenommen. Die Kantonspolizei klärt aktuell den Sachverhalt und allfällige weitere Delikte. Dem 22-Jährigen wurde sein Führerausweis vorläufig abgenommen.