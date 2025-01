In Birrwil AG ist an Silvester eine Lenkerin mit ihrem Wagen von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Nach Polizeiangaben war die Frau durch ihr Kind abgelenkt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Frau landet in Birrwil AG mit Auto in Vorgarten

1/2 Die Unfallfahrerin muss sich gegenüber der Staatsanwaltschaft verantworten. Foto: Kantonspolizei Aargau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Autolenkerin sei kurz nach 17 Uhr mit einem Beifahrer und dem vierjährigen Kind auf der Seetalstrasse unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Neujahrstag mit. Weil das Kind zu schreien begonnen habe, habe sich die Frau nach hinten gebeugt und sei auf die Gegenfahrbahn geraten.

Weil eine Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto drohte, lenkte die 40-Jährige laut Communiqué daraufhin brüsk nach rechts. Der Wagen fuhr über das Trottoir und stürzte die mit Büschen bewachsene Böschung hinunter. Die Fahrt endete auf dem Rasen eines nahen Mehrfamilienhauses.

Am Auto und am Sitzplatz des Hauses entstand den Angaben zufolge beträchtlicher Sachschaden. Der Abschleppdienst barg den Unfallwagen mit einem Kran aus dem Vorgarten. Die Polizei zeigte die Unfallfahrerin bei der Staatsanwaltschaft an.