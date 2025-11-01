In Stein AG wurde ein Mann schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung jetzt um Hinweise.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Thomas Meier

Darum gehts Somalier in Unterführung schwer verletzt aufgefunden, mit Helikopter ins Spital gebracht

Polizei sucht Zeugen, insbesondere eine junge blonde Frau

Mann (37) wurde am Dienstag um 17.30 Uhr in Stein AG entdeckt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr wurde ein Somalier (37) schwer verletzt in der Unterführung unter der Hauptstrasse/Zürcherstrasse in Stein AG aufgefunden. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Offenbar kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Er wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft suchen jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können. Sofern Sie eine Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.

Von besonderem Interesse für die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist eine jüngere, blonde Frau, die mutmasslich aus der Unterführung kam und bei der Asylunterkunft um Hilfe bat. Sie war beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouillen nicht mehr vor Ort. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Ermittlungsdienst Nord (ermittlungnord.kripo@kapo.ag. ch; 056 200 11 11) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.