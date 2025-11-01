Darum gehts
- Somalier in Unterführung schwer verletzt aufgefunden, mit Helikopter ins Spital gebracht
- Polizei sucht Zeugen, insbesondere eine junge blonde Frau
- Mann (37) wurde am Dienstag um 17.30 Uhr in Stein AG entdeckt
Am Dienstag kurz vor 17.30 Uhr wurde ein Somalier (37) schwer verletzt in der Unterführung unter der Hauptstrasse/Zürcherstrasse in Stein AG aufgefunden. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Offenbar kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Er wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert.
Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft suchen jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können. Sofern Sie eine Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.
Von besonderem Interesse für die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist eine jüngere, blonde Frau, die mutmasslich aus der Unterführung kam und bei der Asylunterkunft um Hilfe bat. Sie war beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouillen nicht mehr vor Ort. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Ermittlungsdienst Nord (ermittlungnord.kripo@kapo.ag. ch; 056 200 11 11) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.