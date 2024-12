Die frisch gewählte Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP) ist am Mittwoch im Kanton Aargau feierlich empfangen worden. Auf dem Programm standen ein Festumzug, ein Festakt in der reformierten Stadtkirche und ein Apéro mit der Bevölkerung.

Die neue Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP) bei der Budgetdebatte in der Wintersession des Nationalrats. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Riniker und die Ehrengäste fuhren am Nachmittag mit einem Extrazug von Bern nach Aarau. Die Kantonshauptstadt präsentierte sich im Sonntagskleid, um der höchsten Schweizerin die Ehre zu erweisen.

Die 46-jährige Riniker, die am Montag mit einem Glanzresultat zur Nationalratspräsidentin gewählt worden war, liess sich an einem Umzug vom Bahnhof bis zur reformierten Kirche feiern. In der Kirche fand der Festakt statt.

Die Aargauer Grossratspräsidentin Mirjam Kosch (Grüne) sagte, sie freue sich, «dass bereits wieder eine so kompetente, moderne und stilvolle Aargauerin als höchste Schweizerin durch unser Land reist».

Nach Christine Egerszegi-Obrist (FDP), Pascale Bruderer (SP) und Irène Kälin (Grüne) ist Riniker die vierte Aargauerin, die das Amt der Nationalpräsidentin ausübt.