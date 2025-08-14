Schockierender Angriff in Aarau: Ein Mann attackierte einen Polizisten während einer Kontrolle am Bahnhof. Der Somalier wurde nach heftiger Gegenwehr festgenommen und sitzt jetzt in Haft.

1/4 Ein Stadtpolizist wurde in Aarau von einem Somalier attackiert. (Symbolbild) Foto: Pius Koller

Darum gehts Gewalteskalation am Bahnhof Aarau: Mann versuchte Polizisten zu erwürgen

Angreifer provozierte zunächst Passanten, dann griff er Polizisten an

Täter wurde festgenommen und befindet sich noch in Haft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Gewalteskalation in der Stadt Aarau! Passiert ist es am vergangenen Freitag am Bahnhof. «Ein Mann versuchte einen Polizisten der Stadtpolizei Aarau zu erwürgen. Ich konnte es aus dem Bus beobachten», meldet ein Leserreporter Blick am Mittwoch.

Daniel Wächter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, bestätigt den Vorfall auf Anfrage von Blick. Der Angreifer provozierte zunächst andere Passanten, woraufhin eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau aufgeboten wurde. Dann kam es zum Gewaltausbruch. «Der 25-jährige Somalier griff während der Polizeikontrolle einen Polizisten unvermittelt an und würgte den Polizisten», so Wächter.

Nur unter heftiger Gegenwehr konnte der Mann unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Aktuell ist er noch immer in Haft. Jetzt liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft.