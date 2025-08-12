In der Nacht auf Dienstag brach im Kanton Aargau an vier verschiedenen Orten Feuer aus. Ein Lastwagen brannte komplett aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

1/5 Hier schiessen die Flammen in die Höhe. Foto: Kantonspolizei Aargau

Unheimliche Serie im Kanton Aargau: Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, brachen im Kanton Aargau in der Nacht auf Dienstag in drei verschiedenen Gemeinden vier Brände aus.

Aufgrund der vorgefundenen Umstände wurde eine Person am heutigen Morgen von der Kantonspolizei unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Die erste Brandmeldung ging am Montag kurz nach 23 Uhr aus Uezwil ein, wie es in der Medienmitteilung der Polizei heisst. Ein Anwohner sah, dass unmittelbar beim Nachbarhaus ein Brennholzstapel brannte. Rasch vor Ort, konnte die alarmierte Feuerwehr das Feuer löschen und einen Übergriff auf das Wohnhaus verhindern. Der Schaden blieb damit gering.

Feuer bei Migrolino-Tankstelle

Nur fünf Minuten später sah eine Augenzeugin bei der Migrolino-Tankstelle ausserhalb von Wohlen Flammen. Als die Feuerwehr kurz danach eintraf, brannte es im Aussenlager hinter dem Shop lichterloh, und bereits hatte der Brand auf das Gebäude übergegriffen. Zudem stand eine Gitterbox zwischen den Tanksäulen in Flammen. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnte, entstand enormer Schaden.

Kurz nach 23.15 Uhr war es dann ein Autofahrer, der in Büttikon beim Vorbeifahren ein kleines Feuer entdeckte. Er hielt sofort an und sah, dass vor einem Haus an der Sarmenstorferstrasse grosse, mit Stroh und Holzschnitzeln gefüllte Papiersäcke lagen. Bei einem davon züngelten Flammen, welche der aufmerksame Automobilist löschen konnte.

Lastwagen in Vollbrand

Erneut aus Wohlen ging wenige Minuten später eine vierte Brandmeldung ein. Jetzt war es ein Lastwagen, der auf einem Parkplatz an der Breitistrasse in Vollbrand stand. Trotz raschem Einsatz der Feuerwehr brannte das Fahrzeug aus. Auch ein Lieferwagen, der in der Nähe abgestellt war, wurde durch die starke Hitze beschädigt.

Die Tatumstände deuteten rasch darauf hin, dass die Brände gelegt worden sein dürften und dass ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen sehr wahrscheinlich ist. Noch in der Nacht nahm die Kantonspolizei Aargau daher intensive Ermittlungen auf. Bereits am frühen Dienstagmorgen hat sie einen Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.