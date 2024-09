1/5 Hier kommt es zum Gerangel zwischen der Frau und dem Polizisten.

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Tatort Tankstelle Würenlos AG: Eine dunkelhaarige Frau im quietschgelben Trainingsanzug und ein Polizist rangeln miteinander. Während sie ihn anschaut, fragt sie: «Spinnen Sie eigentlich?» Die Antwort des Beamten: auf dem Internet-Video, das gerade die Runde macht, nicht hörbar.

Plötzlich greift ein anderer Polizist in die Kamera und will eine weitere Anwesende am Filmen hindern. Es erfolgt ein Schnitt. Jetzt zu sehen: Die Frau im quietschgelben Anzug steht genau vor dem Beamten und schreit ihn an, kommt ihm dabei mit dem Gesicht sehr nahe. Zunächst noch völlig unbeeindruckt holt der Beamte plötzlich aus und schlägt die Frau.

Am Ende kommt Pfefferspray zum Einsatz

«Heeeeey! Auaaaaa», schreit diese und schwankt leicht hin und her. Der Polizist läuft ihr nach und ruft: «Stopp, Stopp, Stopp.» Weiteres ist nicht hörbar. Die Filmerin ruft in weinerlichem Ton: «Ich habe alles auf Video. Das haben Sie gesehen, das haben Sie gesehen.»

Dann erfolgt im ganzen Durcheinander der Höhepunkt: Der Polizist will die Frau kicken – hat aber etwas Mühe. Daraufhin greift er kurzerhand zum Pfefferspray. Zu sehen: der Strahl. Schnitt und Schluss.

Gut geklickt und kommentiert

Das Video, das am Montag auf dem Tiktok-Kanal von «Szene isch Basel» hochgeladen wurde, wurde bereits von über 18'000 Usern angeschaut und über 1200-mal kommentiert. Zwar geistert es seit mehreren Wochen im Internet herum, doch die Kantonspolizei Aargau hat es seit Dienstag auf dem Radar.

Wie Sprecher Daniel Wächter zu Blick sagt, ereignete sich der Vorfall im Herbst 2023. Die beiden Polizisten aus dem Video seien bei der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal angestellt gewesen. «Die Polizisten rückten aus, da drei Frauen andere Leute belästigten. Vor Ort wurde die Patrouille dann beleidigt und bespuckt und musste Verstärkung anfordern, da sich auch weitere Personen in die Situation einmischten. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und weiteren Patrouillen konnte die Situation beruhigt werden.»

