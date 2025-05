Schwere Vorwürfe gegen ein Aargauer Elternpaar: Neben versuchter Tötung und Körperverletzung an einem Kleinkind werden ihnen auch sexuelle Übergriffe beim älteren Kind vorgeworfen. Am Dienstag geht es mit dem zweiten Verhandlungstag weiter. Blick ist wieder vor Ort.

Elternteil soll Kleinkind geschüttelt haben. Nun ist es schwerstbehindert

Sexuelle Handlungen mit Kindern und Pornografie werden beiden Eltern vorgeworfen

Helena Graf Reporterin

vor 6 Minuten vor 6 Minuten Sexualdelikte laut Verteidiger «absurd» Die Sexualdelikte streitet der Verteidiger ab. «Das ältere Kind wollte einfach Seich machen. Es hatte Spass», erklärt er. Dass es dadurch in seiner sexuellen Entwicklung beeinträchtigt worden sei, sei «absurd». vor 14 Minuten vor 14 Minuten «Baby hatte nie blaue Flecken» Die Anklage wirft dem Angeklagten mehrere Knochenbrüche vor: beide Speichen, beide Schienbeine, mehrere Rippen waren laut Rechtsmediziner gebrochen, ebenso einige Mittelhand- und Mittelfussknochen. Der Verteidiger erklärt: «Einige Brüche kann sich mein Mandant vorstellen. Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das ältere Geschwister grob mit dem Baby umging.» Unter anderem die Rippenbrüche schreibt Fabian P. weiterhin seinem Kind zu. Der Rechtsmediziner hatte diese Möglichkeiten verneint. «Meinem Mandanten können die Brüche aber auch nicht ausreichend zugeordnet werden», sagt der Verteidiger. Auch hier sei ein Freispruch wegen fehlender Beweise angebracht. Sollte das Gericht ihn dennoch verantwortlich machen, sei anzuerkennen, dass Fabian P. nicht wissentlich handelte: «Das Baby hatte nie blaue Flecken, Fehlstellungen, die auf einen Knochenbruch hindeuten würden.» vor 27 Minuten vor 27 Minuten So erklärt P.s Verteidiger die Verletzungen Der Verteidiger widmet sich den Körperverletzungen. Zunächst geht es um folgendes Ereignis: Ende August 2022: Fabian P. soll sein weinendes Baby, das auf dem Sofa sass, am Nacken gepackt und nach vorne gedrückt haben, sodass es kaum noch Luft bekam. Fabian P. habe hier aus Überforderung gehandelt, so der Verteidiger: «Der Beschuldigte verlor die Kontrolle, hörte aber nach wenigen Sekunden auf, als er merkte, was er tat.» Keinesfalls habe Fabian P. mit möglichen schweren Verletzungen gerechnet. Entsprechend müsse man von Tätlichkeiten, nicht von einer schweren Körperverletzung ausgehen. vor 47 Minuten vor 47 Minuten Tod des Babys niemals «gebilligt» Sein Mandant sei Handwerker gewesen, habe nicht gewusst, dass er sein Baby mit dem «Wippen» auf der Matratze verletzen könnte, fährt der Verteidiger fort. «Noch viel weniger gibt es einen Anhaltspunkt, dass er den Tod seines Kindes damit gar gebilligt hätte.» Eine versuchte, vorsätzliche Tötung sei demnach nicht möglich. Viel mehr handle es bei dem Ereignis im Oktober 2022 um eine fahrlässige, schwere Körperverletzung. Diese wird gemäss Schweizer Strafrecht mit maximal drei Jahren Haft bestraft. 14:15 Uhr 14:15 Uhr Verteidiger nimmt medizinisches Gutachten auseinander Fabian P. habe ein 400-seitiges Fachbuch zum Thema «Schüttel-Baby-Syndrom» gelesen. Dieses setze sich mit den neusten Erkenntnissen von spezialisierten Ärzten auseinander. Demnach seien die Augenverletzungen, die P.s Baby erlitten habe, nicht auf das Schütteln zurückzuführen, fasst der Verteidiger zusammen. Damit widerspricht er dem rechtsmedizinischen Gutachten fundamental. Der Privatgutachter aus Schweden stütze diese Annahme. Es handle sich bei ihm auch nicht um irgendeinen Arzt. Viel mehr habe er mehrfach zur Schüttel-Thematik publiziert – im Gegensatz zum Autor des hiesigen Gutachtens, der sich auch niemals dazu weitergebildet habe. Demnach müsse man in Bezug auf das «Schüttel-Ereignis» von einem «in dubio pro reo» (im Zweifel für den Angeklagten) ausgehen. 14:03 Uhr 14:03 Uhr Ärzte glaubten P. die Sturz-Theorie Der Verteidiger schildert den Vorfall von Mitte Oktober aus der Sicht seines Mandanten. Es stimme nicht, dass das Baby bewusstlos wurde, nachdem es vom Vater in die Matratze gedrückt worden war. «Das passierte erst, als Herr P. mit dem Kind auf dem Arm gestürzt ist», so der Verteidiger. Warum die Staatsanwaltschaft diesen Sturz einfach ausblende, sei nicht verständlich. «Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Er schilderte das Ereignis mehrfach und ohne Widersprüche.» Auch die Ärzte im Spital werteten P.s Schilderungen vom Sturz als sehr glaubwürdig. Der Vater hatte ihnen sein aufgeschürftes Knie gezeigt. Die Staatsanwaltschaft sagte zuvor, man glaube Fabian P., dass er gestürzt sei. Man glaube schlicht, dass die schweren Kopfverletzungen nicht dabei entstanden seien. 13:54 Uhr 13:54 Uhr «Ungewissheit zerfrisst ihn» Sein Mandant habe sich in den letzten zwei Jahren ausführlich mit den Verletzungen seines Kindes auseinandergesetzt. Er habe wissenschaftliche Literatur recherchiert. «Fabian P. will die Ungewissheit beseitigen, die ihn bis heute zerfrisst», erklärt der Verteidiger. Es sei dem Familienvater mit seinen Recherchen nicht darum gegangen, sich im Strafverfahren einen Vorteil zu verschaffen, wie es ihm angelastet worden sei. 13:48 Uhr 13:48 Uhr Verteidiger beginnt sein Mega-Plädoyer Nun übernimmt der Verteidiger von Fabian P. Er hatte bereits am Montag angekündigt, sein Plädoyer werde an die drei Stunden dauern. Er stellt zunächst seine Strafanträge: Er fordert, Fabian P., sei von der versuchten vorsätzlichen Tötung freizusprechen. Stattdessen solle das Gericht ihn wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung schuldig zu sprechen.

Auch von Körperverletzungen solle der Vater freigesprochen, stattdessen für Tätlichkeiten verurteilt werden.

Von den Sexualdelikten solle P. ebenso freigesprochen werden. 13:38 Uhr 13:38 Uhr Sexualdelikt laut Opferanwältin nicht erfüllt Nun geht es um die Videos des zweiten Kindes. Die Staatsanwaltschaft hatte den Aufnahmen einen «sexuellen Charakter» zugeschrieben. Die Opferanwältin sagt: «Ich finde die Aufnahmen auch fragwürdig. Aber ich finde nicht, dass die Handlungen strafbar sind.» Entsprechend fordert sie, das Gericht solle die Eltern in Bezug auf die Sexualdelikte freisprechen. 13:33 Uhr 13:33 Uhr «Für Geschwister wird eine Welt zusammenbrechen» Nun spricht die Anwältin des älteren Kindes. Den Eltern Eliane und Fabian P. wird vorgeworfen, ihre Fürsorgepflicht verletzt zu haben, indem sie ihm die Schuld für die Verletzungen des jüngeren Kindes zuwiesen. Die Mutter hatte in ihrer Einvernahme erwähnt, das ältere Kind sei auf das Geschwisterchen gesprungen. Sie verlangte, dass es ein zweites Mal einvernommen wurde. Zuhause stellten die Eltern nach, dass das «Wippen» des Vaters weniger Einfluss auf den Kopf des Babys hatte, als das Herumspringen des Kindes auf dem Sofa oder Bett. Die Videos davon schickten die Eltern an die Behörden. Die Opferanwältin stellt noch einmal klar: «Der Rechtsmediziner hat gestern bestätigt, dass die Verletzungen nicht vom mutmasslichen Herumspringen des älteren Kindes auf dem Bett passiert konnten.» Es sei ungeheuerlich, wie die Eltern versuchten, das heftige Schütteln des Babys anhand der mutmasslichen Sprünge ihres Kindes nachzustellen. «Für ihr Kind wird eine Welt zusammenbrechen, wenn es erfährt, dass es für die Behinderungen seines Geschwisters verantwortlich gemacht wurde», sagt die Anwältin. Weitere Einträge laden

Ein Kleinkind kommt bewusstlos ins Kantonsspital Baden AG. Ein Elternteil soll es dermassen fest geschüttelt und gegen eine Matratze gedrückt haben, dass die Ärzte es nun beatmen müssen. Das Kind überlebt. Doch als es aufwacht, ist es schwerstbehindert.

Im Spital fallen den Ärzten weitere Verletzungen auf, ein gebrochenes Schienbein, zum Beispiel. Die Eltern behaupten, das ältere Geschwister sei schuld. Die Verletzungen seien beim Spielen passiert. Eine Ermittlung wird eingeleitet, und bald stellt sich heraus: Die Misshandlung des Kleinkinds ist nur eine von mehreren Gräueltaten, die die Eltern begangen haben sollen.

Beide Elternteile angeklagt

Nur so viel ist bekannt über den Fall von mutmasslicher schwerer Kindesmisshandlung, den das Bezirksgericht Brugg AG ab Montag verhandelt. Die Medienstelle der Gerichte Aargau bestätigt einen entsprechenden Bericht von Tele M1 gegenüber Blick.

Angeklagt sind laut Gerichtsakten beide Elternteile. Der eine Elternteil soll das Kleinkind beinahe zu Tode geschüttelt und weitere Körperverletzungen begangen haben.

Vorwurf: älteres Kind sexuell misshandelt

Beiden Elternteilen werden zudem sexuelle Handlungen mit Kindern und Pornografie vorgeworfen. Davon sei das ältere Geschwister betroffen, teilt die Gerichtsmedienstelle auf Anfrage von Blick mit.

Die den Eltern vorgeworfenen Gräueltaten lassen sich aus der Liste der angeklagten Straftatbestände erahnen: versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte schwere Körperverletzung, mehrfache, einfache Körperverletzung, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht und die genannten Sexualdelikte im Fall des ersten Beschuldigten. Letztere zwei Punkte (Fürsorge und Erziehung sowie Sexualdelikte) betreffen auch den anderen beschuldigten Elternteil.

Annegret Lautenbach, Kinderanwältin und Co-Präsidentin von Kinderanwaltschaft Schweiz. Foto: Peyer Partner

Annegret Lautenbach ist Co-Präsidentin des Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz und hat schon zahlreiche Kinder in ähnlichen Prozessen vertreten. «Oft übernimmt ein Elternteil beim Missbrauch den Lead», erzählt die Anwältin Blick. «Der andere macht mit oder schaut zu, was ebenfalls bestraft werden kann.»

18 Jahre Haft gefordert

Im vorliegenden Fall fordert die Staatsanwaltschaft für den ersten beschuldigten Elternteil 18 Jahre Haft, für den zweiten lediglich 20 Monate bedingt. Die Verteidiger der zwei Angeklagten wollten sich auf Anfrage von Blick nicht zu den Vorwürfen äussern.

Relevant für den Ausgang des Prozesses wird sein, ob sich die Eltern gegenseitig schützen: «Wenn der Elternteil, der mitgemacht oder zugeschaut hat, auspackt, wird das oft als glaubwürdig gewertet. Weil den anderen zu beschuldigen gleichzeitig auch heisst, sich selbst zu belasten», so Lautenbach.

Gewalt in der Familie ist grundsätzlich aber schwierig nachzuweisen. Oft findet sie hinter verschlossenen Türen statt. Gegen die Eltern auszusagen, kann für ein Kind traumatisierend sein. Wenn es denn überhaupt alt genug ist, um zu beschreiben, was ihm widerfahren ist. Und so passieren viele Kindesmisshandlungen im Verborgenen.

Kind wegen Haft der Eltern traumatisiert

Im vorliegenden Fall kann das jüngere Kind wegen seines Alters und der schweren Behinderung nicht aussagen. Auch das ältere Kind werde am Prozess nicht befragt, heisst es in den Gerichtsunterlagen. Es sei durch die plötzliche Trennung von seinen Eltern schwer traumatisiert.

Annegret Lautenbach erlebt immer wieder, wie sehr Kinder unter einem Verfahren gegen die eigenen Eltern leiden. «Natürlich muss man ein Kind vor den Misshandlungen durch die Eltern schützen und diese bestrafen», betont die Anwältin. «Doch man darf nicht vergessen, dass die strafrechtliche Verurteilung der Eltern den meisten Kindern nichts bringt.»

Der Prozess gegen die Eltern startet am Montagmorgen um 8.15 Uhr vor dem Bezirksgericht Brugg AG und ist auf drei Tage angesetzt. Blick ist vor Ort und tickert live aus dem Gerichtssaal.