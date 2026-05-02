Vermisste (†81) aus Mellingen AG tot aufgefunden

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Am Freitagmorgen wurde eine 81-jährige Frau aus Mellingen AG vermisst
- Vermisste Frau litt an Demenz
- Am Abend tot aufgefunden
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Die vermisste 81-Jährige aus Mellingen AG wurde am Freitagabend in der Nähe von Mellingen tot aufgefunden. Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft müssen die genauen Umstände noch klären. Ein Verbrechen kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Ehemann hatte die an Demenz leidende Betroffene gleichentags als vermisst gemeldet, nachdem sie zuvor ihren Wohnort verlassen hatte