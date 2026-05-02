Vermisste (†81) aus Mellingen AG tot aufgefunden

Seit Freitagmorgen wurde eine 81-Jährige aus Mellingen AG vermisst. Am Abend wurde die Frau in der Nähe von Mellingen tot aufgefunden. Die Polizei schliesst ein Verbrechen aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Freitagmorgen wurde eine 81-jährige Frau aus Mellingen AG vermisst

Vermisste Frau litt an Demenz

Am Abend tot aufgefunden

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die vermisste 81-Jährige aus Mellingen AG wurde am Freitagabend in der Nähe von Mellingen tot aufgefunden. Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft müssen die genauen Umstände noch klären. Ein Verbrechen kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Ehemann hatte die an Demenz leidende Betroffene gleichentags als vermisst gemeldet, nachdem sie zuvor ihren Wohnort verlassen hatte