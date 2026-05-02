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Seit Freitag vermisst
Vermisste (†81) aus Mellingen AG tot aufgefunden

Seit Freitagmorgen wurde eine 81-Jährige aus Mellingen AG vermisst. Am Abend wurde die Frau in der Nähe von Mellingen tot aufgefunden. Die Polizei schliesst ein Verbrechen aus.
Publiziert: 02.05.2026 um 10:18 Uhr
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Aktualisiert: 02.05.2026 um 12:55 Uhr
Die vermisste 81-Jährige wurde am Freitagabend tot aufgefunden.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am Freitagmorgen wurde eine 81-jährige Frau aus Mellingen AG vermisst
  • Vermisste Frau litt an Demenz
  • Am Abend tot aufgefunden
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Natalie ZumkellerRedaktorin News

Die vermisste 81-Jährige aus Mellingen AG wurde am Freitagabend in der Nähe von Mellingen tot aufgefunden. Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft müssen die genauen Umstände noch klären. Ein Verbrechen kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Ehemann hatte die an Demenz leidende Betroffene gleichentags als vermisst gemeldet, nachdem sie zuvor ihren Wohnort verlassen hatte

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