56-jährige E-Scooter-Fahrer verletzt sich in Niederlenz AG schwer

Ein E-Scooter-Fahrer hat sich am Montag bei einem Unfall in Niederlenz AG einen Schädelbruch und weitere Frakturen zugezogen. Der 56-Jährige war mit einem Auto kollidiert und durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit auf eine Wiese geschleudert worden.

In Niederlenz hat sich ein 56-jähriger E-Scooter-Fahrer gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei schwere Kopfverletzungen zugezogen. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 56-Jährige war gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Dienstag ohne Helm unterwegs. Die Polizei hat zudem den Verdacht, dass der E-Scooter zu schnell fahren kann. Sie stellte das Gefährt deshalb sicher.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben um 16.45 Uhr auf dem Ackerweg in Niederlenz. Während der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde, blieb der 25-jährige Autolenker, der Vortritt hatte, unverletzt.