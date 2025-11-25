Dutzende Kellerabteile wurden am Montag in Niederrohrdorf AG aufgebrochen und Velos gestohlen. Dank eines Trackers in einem Rennvelo konnte die Polizei drei rumänische Verdächtige in Reinach AG festnehmen und weiteres mutmassliches Diebesgut sicherstellen.

Die Einbrecher wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/DPA/FRANK RUMPENHORST

Darum gehts Kellereinbrüche in Niederrohrdorf AG, gestohlenes Rennvelo führt zu Festnahmen

Tracker im Rennvelo ermöglichte Standortbestimmung und Polizeieinsatz in Reinach AG

Drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 19, 21 und 32 festgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Schreck zum Wochenstart: Die Bewohner mehrerer Wohnsiedlungen in Niederrohrdorf AG mussten am Montagmorgen mit Erschrecken feststellen, dass Dutzende Kellerabteile aufgebrochen worden waren. Mehrere Velos waren weg, darunter ein Rennvelo. Weil dessen Eigentümer darin einen Tracker eingebaut hatte, konnte er den Standort des Zweirades feststellen und meldete dies am Vormittag der Kantonspolizei.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen führten zu einem Mehrfamilienhaus in Reinach AG. Mit einem Hausdurchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Kantonspolizei die Liegenschaft, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei fand sie in einer Garage das gesuchte Rennrad und mehrere weitere, mutmasslich entwendete Velos sowie sonstiges mögliches Diebesgut.

In einer der Wohnungen nahm die Kantonspolizei zwei Rumänen und eine Landsfrau im Alter von 19, 21 und 32 Jahren für die weiteren Ermittlungen fest. Alle drei haben keinen Wohnsitz in der Schweiz.