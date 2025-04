Mutmasslicher Täter von Schmierereien in Zofingen AG ermittelt

Nach mehreren Schmierereien an Stadthäusern und Wahlplakaten in Zofingen AG hat die Regionalpolizei den mutmasslichen Täter ermittelt. Er wird gemäss Angaben der Stadtkanzlei wegen Sachbeschädigung angezeigt.

In Zofingen AG wird Mitte Mai der Stadtrat neu gewählt. Mehrere Wahlplakate wurden verschmiert. Die Regionalpolizei hat den mutmasslichen Täter ermittelt. Foto: Keystone-SDA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ermittlungen seien aufgenommen worden, nachdem am Donnerstag an verschiedenen Gebäuden der Innenstadt und am Bahnhof Farbschmierereien entdeckt worden seien, teilte die Stadtkanzlei am Freitag mit.

Aufgrund von Hinweisen und gezielter polizeilicher Ermittlungsarbeit sei eine tatverdächtige Person identifiziert worden. Der Leiter der Regionalpolizei, Stefan Wettstein, wollte auf Anfrage keine Details bekanntgeben. Es handle sich um ein laufendes Verfahren.

Am kommenden 18. Mai findet in Zofingen die Gesamterneuerungswahl des Stadtrats (Exekutive) statt. Mehrere Wahlplakate der Kandierenden verschiedener Parteien wurden verschmiert.