Vier Verletzte bei Kollision mit Linienbus

Ein 65-jähriger Autolenker ist am Montagabend in Tegerfelden AG mit einem Linienbus kollidiert. Der Autolenker und drei Fahrgäste im Linienbus erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten ins Spital.

Drei Fahrgäste des Linienbusses wurden in Tegerfelden AG verletzt. Ein Autolenker war mit dem Bus kollidiert. Foto: Handout Kantonspolizei Aargau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag weiter mitteilte, kam es kurz nach 17.30 Uhr auf der Zurzibergtrasse zur Kollision. Aus noch unbekannten Gründen sei der Autolenker auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Linienbus kollidiert.

Der mit mehreren Fahrgästen besetzte Bus sei neben der Fahrbahn im Wiesland zum Stillstand gekommen. Am Bus und am Auto entstand Sachschaden. Nach dem Unfall blieb die Strasse anderthalb Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.