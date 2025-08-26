Vier Verletzte bei Kollision mit Linienbus

Drei Fahrgäste des Linienbusses wurden in Tegerfelden AG verletzt. Ein Autolenker war mit dem Bus kollidiert.
Foto: Handout Kantonspolizei Aargau
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag weiter mitteilte, kam es kurz nach 17.30 Uhr auf der Zurzibergtrasse zur Kollision. Aus noch unbekannten Gründen sei der Autolenker auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Linienbus kollidiert.
Der mit mehreren Fahrgästen besetzte Bus sei neben der Fahrbahn im Wiesland zum Stillstand gekommen. Am Bus und am Auto entstand Sachschaden. Nach dem Unfall blieb die Strasse anderthalb Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.