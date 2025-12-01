Zwischen Schupfart und Wegenstetten AG sind am Sonntagnachmittag zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Georg Nopper Redaktor News

Ausserhalb von Schupfart AG ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Der Fahrer (54) eines Subaru Legacy war auf der Wegenstetterstrasse in Richtung Wegenstetten unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo kollidierte.

Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wurde der VW durch den Aufprall auf die angrenzende Wiese geschleudert. Die Fahrerin (21) wurde im demolierten Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien.

Beide Autos mit Totalschaden

Die VW-Fahrerin wurde schwer verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Subaru-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Beide Autos erlitten einen Totalschaden.

Für die Klärung der genauen Unfallursache hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen.



