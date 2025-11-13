Ein Neulenker verlor in Rupperswil die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte gegen eine Hauswand. Trotz erheblichen Sachschadens blieben der Fahrer und sein Beifahrer unverletzt. Die Polizei ermittelt und vermutet übermässiges Beschleunigen als Unfallursache.

1/4 Der 19-Jährige fuhr mit diesem Mercedes gegen einen Hauswand.

Darum gehts Neulenker verliert Kontrolle, prallt gegen Hauswand in Rupperswil

Fahrer und Beifahrer unverletzt, aber Totalschaden am Mercedes

19-jähriger Lenker besass Führerschein seit knapp einer Woche

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Junglenker (19) war am Donnerstag, kurz nach 12 Uhr auf der Aarauerstrasse in Rupperswil unterwegs. «Auf dieser breiten Hauptstrasse fuhr der 19-jährige Lenker eines Mercedes-Benz in Richtung Aarau durch das Dorf. Auf Höhe der Einmündung des Fliederwegs verlor er die Kontrolle über den Wagen», teilt die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagabend mit.

Der Junglenker geriet auf die Gegenfahrbahn, kam von der Strasse ab, überquerte das Trottoir und durchbrach den Zaun einer angrenzenden Liegenschaft. Danach fuhr der Mercedes über den Rasen und prallte schliesslich gegen die Wand des angrenzenden Mehrfamilienhauses.

Unfallursache ist noch unklar

Der Lenker und sein 18-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand hingegen Totalschaden. Zudem wurde der Zaun niedergedrückt und die Fassade des Hauses beschädigt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Umstände lassen allerdings auf übermässiges Beschleunigen schliessen. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen und den Unfallwagen für weitere Abklärungen sichergestellt. Dem Neulenker nahm sie den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Diesen besass er seit knapp einer Woche.



