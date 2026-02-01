Darum gehts
- Zwei Autos kollidierten am 31. Januar 2026 in Rheinfelden
- Beide Lenkerinnen missachteten das Rotlicht an der Kohlplatzkreuzung
- Zwei Verletzte, Totalschaden an beiden Fahrzeugen, Unfall um 23 Uhr
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Johannes HilligRedaktor News
Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 23 Uhr auf der Kohlplatzkreuzung in Rheinfelden. Eine 49-jährige Lenkerin eines weissen Audis fuhr von Möhlin kommend und beabsichtigte, links in Richtung A3 abzubiegen.
Gleichzeitig fuhr eine 23-jährige Automobilistin von Rheinfelden herkommend geradeaus in Richtung Möhlin. Da beide Lenkerinnen das Rotlicht missachteten, kam es im Kreuzungsbereich zu einer heftigen Kollision.
Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Beide Lenkerinnen wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.