Am Samstagabend kam es auf der Bruneggerstrasse zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Eine 43-jährige Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Opel, der sich daraufhin überschlug.

Darum gehts Seitliche Kollision zweier Fahrzeuge in Möriken-Wildegg, ein Auto überschlug sich

Mutmassliche Unfallverursacherin geriet auf Gegenfahrbahn, Müdigkeit als möglicher Grund

Vier Personen im überschlagenen Auto, eine Person leicht verletzt

Eine Frau war am Samstag mit einem roten Madza, kurz vor 17.45 Uhr, mit einer Beifahrerin auf der Bruneggerstrasse von Brunegg kommend in Richtung Wildegg unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Mann (43) mit drei Mitfahrenden auf der Bruneggerstrasse in entgegengesetzte Richtung.

Auf dem mehrheitlich geraden Streckenabschnitt geriet die 43-Jährige mit ihrem Mazda auf die Gegenfahrbahn und streifte dabei den korrekt entgegenkommenden Opel. Durch die Kollision überschlug es den Opel mit den vier Fahrzeuginsassen. Das Fahrzeug kam schlussendlich auf der Seite liegend auf dem Wiesland neben der Strasse zum Stillstand.

Führerausweis entzogen

Alle Insassen der beiden Fahrzeuge konnten diese selbständig verlassen. Die Mazdafahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Spital eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte bei der 43-Jährigen einsetzende Müdigkeit dazu geführt haben, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet und so die Kollision verursachte.

Der mutmasslichen Unfallverursacherin wurde der Führerausweis entzogen.