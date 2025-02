Unfall in Küttigen AG Rentner knallt in Stützmauer eines Kreisels

Ein 83-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Montag in Küttigen AG in einem Kreisel geradeaus in eine Stützmauer gefahren. Dessen Wagen wurde daraufhin an die Randleitplanke an der Strassenaussenseite geschleudert.

Publiziert: 10:51 Uhr