Am Mittwochabend ist ein Fussgänger in Kölliken AG von einem Auto angefahren worden. Er wurde schwer verletzt.

Georg Nopper Redaktor News

Die Aargauer Notrufzentrale hat am Mittwochabend mehrere Meldungen erhalten, wonach sich ein Fussgänger auf der Entfelderstrasse im Ausserortsbereich zwischen Oberentfelden und Kölliken aufhalte. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, begaben sich mehrere Patrouillen vor Ort.

Noch bevor die Einsatzkräfte da waren, kam es zu einem Unfall: Der Fussgänger (32) begab sich den Informationen der Polizei zufolge auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem in Richtung Oberentfelden fahrenden Auto erfasst. Durch die Kollision wurde der Fussgänger zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Untersuchung eingeleitet

Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Der 27-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Die Entfelderstrasse wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Kölliken regelte den Verkehr. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs eine Untersuchung eingeleitet.