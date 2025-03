Senior fährt Mann auf Zebrastreifen an – schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde der Fussgänger schwer verletzt. Foto: KAPO AG

Darum gehts 85-jähriger Autofahrer erfasst 72-jährigen Fussgänger in Koblenz

Fussgänger schwer verletzt, Zustand kritisch, Autofahrer unverletzt

Unfall ereignete sich am Donnerstag um 11.45 Uhr auf der Bahnhofstrasse

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Koblenz. Von Klingnau kommend fuhr ein Mann (85) mit einem Hyundai in Richtung Grenzübergang. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe des Bahnhofs überquerte gleichzeitig ein Mann (72) die Strasse. In der Folge erfasste das Auto den Fussgänger und schleuderte ihn zu Boden.

Rettungsdienst und Polizei fanden den 72-Jährigen schwer verletzt vor. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Sein Zustand wird als kritisch bezeichnet, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilt. Der Lenker kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand beträchtlicher Schaden.

Die genauen Umstände sowie die Ursache der Kollision sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat eine Untersuchung eröffnet. Für die Tatbestandsaufnahme musste die Polizei die Bahnhofstrasse auf dem betroffenen Abschnitt sperren. Die Feuerwehr leitet den Verkehr örtlich um.