Am Mittwoch kam es auf einem Fussgängerstreifen zu einer Kollision zwischen einem Fussgänger und einem Traktor. Der Mann verstarb im Spital.

1/2 Ein 65-Jähriger wurde in Frick von einem Traktor frontal erfasst und teilweise überrollt. Foto: Kantonspolizei Aargau

Angela Rosser Journalistin News

Am Mittwochmorgen kam es in Frick AG zu einem schweren Unfall, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Ein 76-jähriger Traktorfahrer fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Hornussen. Gleichzeitig überquerte ein 65-jähriger Fussgänger an einem Fussgängerstreifen nahe der Bushaltestelle Unterdorf die Strasse.

Als sich der Fussgänger auf der Mittelinsel befand, wurde er vom Traktor frontal erfasst und teilweise überrollt. Der Traktorfahrer stoppte sofort, setzte zurück und kollidierte dabei mit einem Lastwagen hinter ihm. Der Fussgänger wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshelikopter in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Unfallursache untersucht, die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eingeleitet. Warum der Fahrer den Fussgänger nicht bemerkte, ist noch unklar. Dem Traktorfahrer wurde der Führerausweis entzogen.