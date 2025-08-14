Ein silberfarbener SUV erfasste am Mittwochnachmittag in Frick einen Schüler auf dem Fussgängerstreifen. Der Lenker stieg kurz aus und fuhr anschliessend weiter. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Hier passierte der Unfall. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts Jugendlicher auf Fussgängerstreifen von SUV touchiert, Lenker flüchtet

Fahrer beschimpfte Schüler, bevor er davonfuhr

Schüler erlitt Daumenbruch, Schürfungen und Prellungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochnachmittag wollte ein Jugendlicher die Dammstrasse in Frick AG überqueren. Als er auf dem Fussgängerstreifen war, rollte ein SUV aus noch unbekannten Gründen los und touchierte den Schüler.

Der mutmasslich 50- bis 60-jährige Lenker stieg aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr danach mit dem Auto davon. Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen.

Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker laufen. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen oder grauen SUV. Neben dem Lenker sass eine Beifahrerin, die als asiatisch beschrieben wird.