Hier passierte der Unfall.
Foto: Screenshot Google Maps
Darum gehts
- Jugendlicher auf Fussgängerstreifen von SUV touchiert, Lenker flüchtet
- Fahrer beschimpfte Schüler, bevor er davonfuhr
- Schüler erlitt Daumenbruch, Schürfungen und Prellungen
Janine EnderliRedaktorin News
Am Mittwochnachmittag wollte ein Jugendlicher die Dammstrasse in Frick AG überqueren. Als er auf dem Fussgängerstreifen war, rollte ein SUV aus noch unbekannten Gründen los und touchierte den Schüler.
Der mutmasslich 50- bis 60-jährige Lenker stieg aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr danach mit dem Auto davon. Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen.
Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker laufen. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen oder grauen SUV. Neben dem Lenker sass eine Beifahrerin, die als asiatisch beschrieben wird.