DE
FR
Abonnieren

Unfall in Frick AG
SUV-Fahrer fährt Schüler an und beschimpft ihn

Ein silberfarbener SUV erfasste am Mittwochnachmittag in Frick einen Schüler auf dem Fussgängerstreifen. Der Lenker stieg kurz aus und fuhr anschliessend weiter. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.
Publiziert: vor 27 Minuten
Teilen
Anhören
Hier passierte der Unfall.
Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts

  • Jugendlicher auf Fussgängerstreifen von SUV touchiert, Lenker flüchtet
  • Fahrer beschimpfte Schüler, bevor er davonfuhr
  • Schüler erlitt Daumenbruch, Schürfungen und Prellungen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Am Mittwochnachmittag wollte ein Jugendlicher die Dammstrasse in Frick AG überqueren. Als er auf dem Fussgängerstreifen war, rollte ein SUV aus noch unbekannten Gründen los und touchierte den Schüler.

Der mutmasslich 50- bis 60-jährige Lenker stieg aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr danach mit dem Auto davon. Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen.

Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker laufen. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen oder grauen SUV. Neben dem Lenker sass eine Beifahrerin, die als asiatisch beschrieben wird.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen