Ein 68-jähriger Autofahrer stürzte in Fahrwangen mit seinem Peugeot in den Dorfbach. Ein beherzter Anwohner rettete den leicht verletzten Lenker. Die Polizei ermittelt die Unfallursache und entzog dem Fahrer vorläufig den Führerschein.

Darum gehts Auto stürzt in Bach bei Fahrwangen, Lenker leicht verletzt

Anwohner rettete Fahrer mit Leiter aus dem auf Dach liegenden Fahrzeug

68-jähriger Lenker kam mit Schürfungen davon, Totalschaden am Peugeot

Johannes Hillig Redaktor News

Der Selbstunfall passierte sich am Samstag, kurz nach 21 Uhr auf der Schongauerstrasse in Fahrwangen. Von Schongau kommend war der Fahrer (68) eines Peugeot in Richtung Dorf unterwegs. Zu Beginn der 30er-Zone eingangs Dorf kam der Wagen links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Dorfbach.

Ein Anwohner hörte den Knall und schaute nach. Dabei fand er den Wagen mehrere Meter tief unten im verbauten Bachbett im Wasser. Beherzt holte er eine Leiter und stieg zu dem immer noch im Wagen befindlichen Lenker hinunter. Es gelang ihm dann, diesen zu befreien.

Am Peugeot entstand Totalschaden

Der 68-Jährige war bis auf einige Schürfungen unverletzt. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital.

Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte ein Abschleppdienst den havarierten Wagen mit einem Kran bergen. Am Peugeot entstand Totalschaden.

Weshalb der Automobilist die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.