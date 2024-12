Dramatischer Unfall an Heiligabend in Buchs AG: Ein betrunkener Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Skoda, prallte gegen ein parkiertes Auto und überschlug sich. Der leicht verletzte Fahrer wurde ins Spital gebracht, sein Führerschein wurde eingezogen.

Suff-Fahrer landet an Heiligabend auf dem Dach

Suff-Fahrer landet an Heiligabend auf dem Dach

Unfall in Buchs AG

1/4 Der Skoda wurde übel beschädigt. Foto: Kantonspolizei Aargau

Auf einen Blick Betrunkener Fahrer verursacht Unfall in Buchs AG, überschlägt sich

Skoda prallt gegen parkiertes Auto und landet auf dem Dach

Fahrer (41) leicht verletzt, Führerausweis vorläufig abgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Unfall an Heiligabend! Es ist 20.30 Uhr als es in der Gislifluehstrasse in Buchs AG passiert. Auf der Quartierstrasse verliert der Fahrer eines Skodas die Kontrolle über den Wagen. Dieser prallt gegen ein parkiertes Auto und überschlägt sich. Letztlich kommt das Fahrzeug auf dem Dach zum Stillstand.

Der Unfallfahrer (41) konnte den Skoda aus eigener Kraft verlassen. Eine Ambulanz brachte ihn leicht verletzt ins Spital. Am Skoda entstand Totalschaden. Auch das andere Auto wurde stark beschädigt.

Der Unfallverursacher war deutlich alkoholisiert. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.