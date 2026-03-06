Am Freitagmittag kam es in Buchs zu einer fatalen Kollision mit einer Strassenlaterne. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Rohrerstrasse war wegen der Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag, gegen 10.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung eines schweren Unfalls ein. Ein Quadfahrer fuhr von Rohr in allgemeine Richtung Buchs und geriet aus noch unbekannten Gründen auf der Rohrerstrasse auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte der 76-jährige Mann mit einem Kandelaber. Die sofort ausgerückte Ambulanz und Polizei leiteten sofort Erste Hilfe-Massnahmen ein. Für den Mann kam jedoch leider jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es sich beim Unfall um eine technische oder medizinische Ursache oder einen Fahrfehler gehandelt hat. Die Strecke zwischen Buchs und Rohr wurde während mehreren Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Suhr und Buchs haben entsprechende Sperren errichtet.