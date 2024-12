Zwei Autos krachen im Morgennebel ineinander

1/2 Beide Fahrer konnten ohne fremde Hilfe, die Autos verlassen. Foto: KAPO AG

Auf einen Blick Frontalkollision im Nebel in Bergdietikon. Zwei Autofahrer ins Spital gebracht

Unfall ereignete sich auf enger Strasse bei dichtem Nebel und Dunkelheit

21-jähriger Ford-Fahrer und 57-jährige Opel-Lenkerin beteiligt, Strasse bis 10:15 Uhr gesperrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall geschah am Donnerstagmorgen. Gegen 7 Uhr fuhr ein grüner Ford auf der Herrenbergstrasse in Bergdietikon, in Richtung Widen. Gleichzeitig fuhr ein weisser Opel auf der engen Strasse in die Gegenrichtung. Im dichten Nebel und noch dunklen Morgen kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander.

Bei der Kollision wurde ein Rad vom Ford abgerissen. Der 21-jährige Ford-Fahrer wie auch die 57-jährige Opel-Lenkerin konnten die Fahrzeuge verlassen, wurden jedoch mit Ambulanzen zur Kontrolle ins Spital gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei klärt aktuell, wie es zum Unfall kam und sicherte vor Ort Spuren. Aufgrund des Unfalls war die Strasse komplett gesperrt. Ein Abschleppunternehmen konnte die Fahrzeuge bergen und die Strasse wurde um 10.15 Uhr wieder freigegeben.