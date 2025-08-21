Ein vierjähriger Bub stürzte am Donnerstagnachmittag in Aarau von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Er wurde schwer verletzt ins Kinderspital Zürich geflogen. Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Vorfalls.

1/4 Ein Rettungshelikopter flog einen vierjährigen Knaben nach dem Sturz von einem Balkon in Aarau Rohr ins Kinderspital Zürich. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Darum gehts Ein Knabe (4) stürzte vom Balkon eines Mehrfamilienhauses

Ein Rettungshelikopter brachte das verletzte Kind ins Kinderspital Zürich

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr in Aarau Rohr

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Knabe (4) ist am Donnerstagnachmittag vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Aarau Rohr in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten ins Kinderspital Zürich.

Das Kind sei kurz nach 14 Uhr von einem der oberen Stockwerke in die Tiefe gestürzt, sagte Polizeisprecher Bernhard Graser auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte eine Meldung des Onlineportals der «Aargauer Zeitung». Laut einem Bericht von Tele M1 stürzte das Kind zunächst auf ein Kunststoff-Vordach im Erdgeschoss, welches dabei zerbrach. Anschliessend schlug das Kind auf dem Boden auf. Die genauen Umstände seien noch unklar und würden abgeklärt.

