Ein junger Mann kam am Dienstagabend ums Leben. Nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug wurde er reanimiert uns Spital gebracht. Sein Leben konnte aber nicht mehr gerettet werden.

23-Jähriger stirbt nach Unfall auf der Entfelderstrasse bei Aarau

Unfall führte zur Unterbrechung der Bahnlinie Aarau-Schöftland und Umleitungen

Kurz vor 17.30 Uhr am Dienstagabend fuhr ein 23-Jähriger mit seinem BMW auf der Entfelderstrasse in Richtung Aarau. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, geriet er im Bereich Distelberg auf die Gegenfahrbahn. Einige Fahrzeuge konnten dem entgegenkommenden Fahrzeug noch ausweichen.

Ein ebenfalls 23-jähriger Autofahrer, welcher mit einem Mercedes von Aarau her unterwegs war, konnte nichts mehr ausrichten und so kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal-seitlich miteinander. Durch den Aufprall schleuderte es den Mercedes auf die Bahngeleise der Wynental- und Suhrentalbahn.

Mann stirbt im Spital

Die ausgerückten Einsatzkräfte reanimierten den 23-jährigen Lenker des BMWs. Anschliessend wurde er mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Wenige Stunden später verstarb der junge Mann, schreibt die Polizei. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Aufgrund der ersten Aussagen von Auskunftspersonen könnte ein medizinisches Problem im Vordergrund gestanden haben.

Unterbrochene Bahnlinie und Einschränkungen im Verkehr

Durch den Unfall war die Bahnlinie Aarau-Schöftland unterbrochen. Ebenfalls kam es zu Einschränkungen im Strassenverkehr. Die Stützpunktfeuerwehr Aarau richtete eine entsprechende Umleitung ein. Um 19 Uhr konnte sowohl die Bahnlinie als auch die Strasse wieder freigegeben werden.