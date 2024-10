Ein Muldenkipper voller Kies ist am Freitagmittag verunfallt und hat eine Strasse bei Rottenschwil zugeschüttet.

Lastwagen überschlägt sich und verwandelt Strasse in Steinwüste

Das sieht wüst aus: Der Lastwagen hat seine Ladung grossflächig auf der Strasse verteilt. Foto: KAPO AG 1/2

Johannes Hillig Redaktor News

Es passiert am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Mohrentalstrasse. In Richtung Hermetschwil-Staffeln fahrend kam ein Muldenkipper rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die grasbewachsene Böschung. Im weichen Untergrund sanken die Räder ein, wodurch das schwere Fahrzeug ausser Kontrolle geriet. Schleudernd überquerte es die Strasse, kippte auf die Seite und blieb schliesslich in der angrenzenden Wiese liegen.

Der Fahrer (55) konnte die Kabine selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Eine Ambulanz untersuchte ihn vorsorglich. Am Fahrzeug entstand grosser Schaden.

Die Unfallursache ist noch unklar

Die aus Kies und Geröll bestehende Ladung wurde grossflächig auf der Strasse verstreut und machte diese unpassierbar. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um. Zudem ist die Feuerwehr im Einsatz, weil Diesel auslief und im Erdreich versickerte. Die Bergung von Fahrzeug und Ladung ist angelaufen.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.