Unfall bei Brugg AG Autos krachen im Bözbergtunnel frontal ineinander – eine Person verletzt

In der Nacht auf Freitag kollidierten zwei Autos im Bözbergtunnel frontal. Beim Unfall verletzte sich eine Person leicht und begab sich mit einer Ambulanz in Spitalpflege. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.