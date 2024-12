Umwelt 18 Millionen Franken für Aargauer Natur-Programm

Der Aargauer Regierungsrat will das Mehrjahresprogramm «Natur 2030» weiterführen. Für die zweite Etappe in den Jahren 2026 bis 2030 soll das Parlament 18 Millionen Franken sprechen. Das sind 1,5 Millionen Franken mehr als in der bis Ende 2025 laufenden Periode.