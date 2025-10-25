86-Jähriger in Bottenwil AG von Unbekannten mit Pistolen bedroht

Ein 86-jähriger Mann ist in Bottenwil AG am Freitagnachmittag von zwei vermummten Unbekannten mit Pistolen bedroht worden. Einer der Männer brüllte das Opfer an und forderte Geld, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

In Bottenwil AG wurde am Freitag ein 86-Jähriger von zwei Unbekannten mit Pistolen bedroht. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr vor einem Wohnhaus, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Der 86-Jährige habe gerade die Garage verlassen, als die Unbekannten unvermittelt vor ihm gestanden seien. Nachdem der Senior einem Nachbar zurief, die Polizei zu alarmieren, ergriffen die Unbekannten ohne Beute die Flucht, wie es heisst.

Trotz einer eingeleiteten Fahndung mit mehreren Patrouillen konnte die Polizei die Täter bisher nicht ausfindig machen, wie es weiter heisst. Warum sie ausgerechnet den Mann als Opfer ausgewählt haben, sei noch unklar. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und suche nach Zeugen.