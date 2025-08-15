Mann treibt regungslos im Hallwilersee – tot!

1/2
Für den Mann kam jegliche Hilfe zu spät.
Foto: Leserreporter
Valentin KöpfliRedaktor News
Wie ein Blick-Leser berichtete, ereignete sich die Tragödie gegen 16 Uhr: Im Hallwilersee hat ein Mann am Freitagnachmittag sein Leben verloren. Das bestätigt die Kantonspolizei Aargau gegenüber Blick.
Mediensprecher Dominik Zimmerli erklärt, eine männliche Person sei regungslos im Wasser getrieben. In einer Rettungsaktion wurde der Mann sogleich aus dem Wasser gezogen. An Land wurde dann mit der Reanimation begonnen. Trotz schneller Erstversorgung verstarb der Mann jedoch noch vor Ort.
Die genauen Umstände und die Todesursache sind derzeit noch unklar und werden von der Kantonspolizei Aargau untersucht.