Tragödie in Beinwil am See AG
Mann treibt regungslos im Hallwilersee – tot!

Im Hallwilersee kam am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben. Trotz einer sofortigen Rettungsaktion und Reanimationsversuchen verstarb er noch vor Ort. Die genauen Umstände werden untersucht.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Für den Mann kam jegliche Hilfe zu spät.
Foto: Leserreporter
Valentin_Köpfli_Redaktor News_Ringier_2-Bearbeitet.jpg
Valentin KöpfliRedaktor News

Wie ein Blick-Leser berichtete, ereignete sich die Tragödie gegen 16 Uhr: Im Hallwilersee hat ein Mann am Freitagnachmittag sein Leben verloren. Das bestätigt die Kantonspolizei Aargau gegenüber Blick. 

Mediensprecher Dominik Zimmerli erklärt, eine männliche Person sei regungslos im Wasser getrieben. In einer Rettungsaktion wurde der Mann sogleich aus dem Wasser gezogen. An Land wurde dann mit der Reanimation begonnen. Trotz schneller Erstversorgung verstarb der Mann jedoch noch vor Ort.

Die genauen Umstände und die Todesursache sind derzeit noch unklar und werden von der Kantonspolizei Aargau untersucht.

