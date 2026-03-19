Darum gehts
- Schwerer Unfall in Auw AG: Motorradfahrer (57) stirbt am Mittwochabend
- Töff geriet auf Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit Pick-up
- Pick-up-Lenkerin (44) und drei Kinder blieben unverletzt
Schwerer Verkehrsunfall in Auw AG: Am Mittwochabend kollidierte kurz nach 18:15 ein Motorrad mit einem Auto. Der Töff-Fahrer (†57) starb noch auf der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Dorfausgang auf der Alikonerstrasse in Richtung Alikon.
Laut der Kantonspolizei Aargau war eine Lenkerin (44) mit einem Dodge Ram zusammen mit drei Kindern von Alikon herkommend in Richtung Auw unterwegs. Gleichzeitig fuhr der Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung. Dabei geriet der Mann mit seinem Töff aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stiess er frontal mit dem Pick-up zusammen.
Ersthelfer hätten erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren, berichtete ein Polizeisprecher gegenüber BRK News. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Die Autolenkerin sowie die drei Kinder im Pick-up blieben unverletzt. Die genaue Unfallursache wird durch die Verkehrsspezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau untersucht.