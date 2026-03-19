Ein 57-jähriger Motorradfahrer kollidierte im Kanton Aargau frontal mit einem Pick-up. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Lenkerin des Autos und drei Kinder überstanden den Crash unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall in Auw AG: Motorradfahrer (57) stirbt am Mittwochabend

Töff geriet auf Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit Pick-up

Pick-up-Lenkerin (44) und drei Kinder blieben unverletzt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schwerer Verkehrsunfall in Auw AG: Am Mittwochabend kollidierte kurz nach 18:15 ein Motorrad mit einem Auto. Der Töff-Fahrer (†57) starb noch auf der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Dorfausgang auf der Alikonerstrasse in Richtung Alikon.

Laut der Kantonspolizei Aargau war eine Lenkerin (44) mit einem Dodge Ram zusammen mit drei Kindern von Alikon herkommend in Richtung Auw unterwegs. Gleichzeitig fuhr der Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung. Dabei geriet der Mann mit seinem Töff aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stiess er frontal mit dem Pick-up zusammen.

Ersthelfer hätten erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren, berichtete ein Polizeisprecher gegenüber BRK News. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Die Autolenkerin sowie die drei Kinder im Pick-up blieben unverletzt. Die genaue Unfallursache wird durch die Verkehrsspezialisten der Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau untersucht.