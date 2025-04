1/4 Das Fahrzeug kam erst durch die Kollision mit einer Gartenmauer zum Stillstand. Foto: Kantonspolizei Aargau

Am Dienstagmorgen fuhr eine 42-jährige Autofahrerin auf der Wildenstichstrasse von Turgi AG herkommend in Richtung Baden AG.

In einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug neben der Fahrbahn auf das Trottoir und kollidierte in der Folge frontal mit einer Gartenmauer. Durch den Aufprall erlitt die 42-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden.

Lenkerin stand unter starkem Alkoholeinfluss

Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit konnte festgestellt werden, dass die Lenkerin unter starkem Alkoholeinfluss stand. Da zudem der Verdacht auf Medikamenteneinfluss bestand, wurde bei der Betroffenen eine Blut- und Urinprobe abgenommen.

Der Unfallverursacherin wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Zudem wird sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.