AKW Beznau schaltet automatisch ab

Der Block 1 des Atomkraftwerks Beznau ist seit Donnerstag vom Netz: Zu der ungeplanten Schnellabschaltung kam es, weil im nahen Kleindöttingen AG eine Höchstspannungsleitung von Swissgrid zu Boden gestürzt war.

Eine herunterfallende Starkstromleitung hat das Dach eines Unterstandes in Kleindöttingen AG beschädigt: Wegen des Ausfalls der Leitung schaltete sich auch der Block 1 im nahen AKW Beznau automatisch ab. Foto: Kantonspolizei Aargau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Stromleitung war gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei kurz nach 16.30 Uhr von einem Mast abgebrochen und auf das Dach eines Industriegebäudes gefallen. Durch den Absturz des Kabels kamen keine Personen zu Schaden. Es entstand aber Sachschaden am Dach.

Polizei und Feuerwehr sperrten das Gebiet grossräumig ab. Die Hauptstrasse in Kleindöttingen blieb bis kurz nach 20.00 Uhr gesperrt, wie die Aargauer Kantonspolizei weiter mitteilte.

Ein Schaden an einem Isolator am Strommast hat dazu geführt, dass ein Leiterseil auf den Unterstand des Gewerbebetriebes gefallen sei, teilte die Nationale Netzgesellschaft der Schweiz Swissgrid auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Die Leitung sei in der Folge sofort automatisch ausgeschaltet worden. Der Swissgrid-Pikettdienst habe die Leitung noch am Donnerstagabend gesichert. Die Sicherheit sei immer gewährleistet gewesen. «Die Leitung wird nun im Laufe des Freitags repariert.»

Wegen dieses Ausfalls kam es im Block 1 des Atomkraftwerks Beznau zu einer automatischen Schnellabschaltung, wie die AKW-Betreiberin Axpo am Freitag mitteilte.

Die Anlage habe sich damit «auslegungsgemäss» verhalten, hält das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) auf seiner Website fest. «Es bestand keine Gefahr für Mensch und Umwelt.»

Derzeit laufen gemäss Axpo technische Abklärungen. Der Zeitpunkt für das Wiederanfahren von Block 1 des AKW Beznau werde in Absprache mit dem Ensi festgelegt und dürfte voraussichtlich rasch erfolgen.