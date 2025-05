Am Montagnachmittag stiessen zwei Fahrzeuge in Nesselnbach AG frontal zusammen. Die Lenkerin hatte ein Stoppschild übersehen. Sie wurde leicht verletzt.

Neulenkerin bei Frontalkollision in Nesselnbach AG verletzt

1/4 An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Foto: Kantonspolizei Aargau

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine junge Autofahrerin (18) hat sich am Montagnachmittag bei einem Unfall in Nesselnbach AG leicht verletzt. Sie wollte kurz nach 15.30 Uhr eine Hauptstrasse überqueren – dabei wurde sie von einem vortrittsberechtigten Wagen eines anderen Junglenkers (21) erfasst. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mit.

Das Fahrzeug des Autofahrers, der auf der Hauptstrasse von Stetten AG nach Niederwil AG unterwegs war, überschlug sich durch die Wucht der Kollision. Der Wagen kam auf der Seite liegend zum Stehen. Der Mann konnte das Fahrzeug selbständig und unverletzt verlassen.

Die Lenkerin, die das Stoppschild überfahren hatte und direkt vor den herannahenden Wagen geraten war, erlitt leichte Verletzungen. Sie musste ins Spital. Weshalb die Frau das Stoppsignal nicht beachtete, ist gemäss Mitteilung noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.