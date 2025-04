Stetten AG: Drama in 30er-Zone Bub (†2) verstirbt nach Kollision mit Porsche-SUV

Tragischer Unfall in Stetten AG: Ein zweijähriger Junge wurde in einer Tempo-30-Zone von einem Porsche erfasst und starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt den genauen Hergang und bietet psychologische Unterstützung für Angehörige und Einsatzkräfte.

Publiziert: vor 39 Minuten | Aktualisiert: vor 3 Minuten