Statistik Einwohnerzahl von Zofingen AG steigt erstmals auf über 13'000

Zofingen AG wächst und wächst: Mit dem Zuzug der Familie Zürcher aus dem Berner Oberland ins untere Wiggertal leben nun zum ersten Mal über 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt, wie diese am Dienstag mitteilte.

Publiziert: 09:44 Uhr