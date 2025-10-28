Einwohnerzahl von Zofingen AG steigt erstmals auf über 13'000

Die Stadt Zofingen lockt nicht nur wie im Jahr 2022 Gäste wie Bundesrat Ignazio Cassis und den damaligen österreichischen Kanzler Karl Nehammer an - auch die Einwohnerzahl steigt seit Jahren stetig. (Archivbild)
Die Einwohnerzahl von Zofingen hat sich in den vergangenen Jahren laufend moderat erhöht. 2015 lag sie gemäss dem Statistischen Jahrbuch des Kantons Aargau noch bei knapp 11'500 Personen. 2020 wurde die 12'000er-Marke übersprungen.