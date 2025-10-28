DE
Einwohnerzahl von Zofingen AG steigt erstmals auf über 13'000

Zofingen AG wächst und wächst: Mit dem Zuzug der Familie Zürcher aus dem Berner Oberland ins untere Wiggertal leben nun zum ersten Mal über 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt, wie diese am Dienstag mitteilte.
Publiziert: 09:44 Uhr
Die Stadt Zofingen lockt nicht nur wie im Jahr 2022 Gäste wie Bundesrat Ignazio Cassis und den damaligen österreichischen Kanzler Karl Nehammer an - auch die Einwohnerzahl steigt seit Jahren stetig. (Archivbild)
Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Einwohnerzahl von Zofingen hat sich in den vergangenen Jahren laufend moderat erhöht. 2015 lag sie gemäss dem Statistischen Jahrbuch des Kantons Aargau noch bei knapp 11'500 Personen. 2020 wurde die 12'000er-Marke übersprungen.

