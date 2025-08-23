DE
FR
Abonnieren

Spektakulärer Unfall in Zofingen AG
Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Bei einem Selbstunfall am Freitagabend in Zofingen überschlug es ein Auto. Dieses kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Teilen
Anhören
1/4
Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand.
Foto: Kantonspolizei Aargau
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Am Freitagabend fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Bottensteinerstrasse in Richtung Zofingen AG. Dabei geriet er mit seinem Auto neben die Fahrbahn und crashte in das angrenzende Bord. Dabei überschlug es das Fahrzeug. Dieses kam auf dem Dach liegend auf der Strasse zum Stillstand.

Bilder der Polizei zeigen das komplett demolierte Auto. Nur durch ein Wunder wurde der junge Mann nicht verletzt. Er konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Am Auto entstand Totalschaden. 

Aus welchem Grund der 22-Jährige neben die Fahrbahn geriet und mit dem Bord kollidierte, ist momentan noch unklar. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen in die Wege geleitet.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen