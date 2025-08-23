Bei einem Selbstunfall am Freitagabend in Zofingen überschlug es ein Auto. Dieses kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

1/4 Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Foto: Kantonspolizei Aargau

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagabend fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Bottensteinerstrasse in Richtung Zofingen AG. Dabei geriet er mit seinem Auto neben die Fahrbahn und crashte in das angrenzende Bord. Dabei überschlug es das Fahrzeug. Dieses kam auf dem Dach liegend auf der Strasse zum Stillstand.

Bilder der Polizei zeigen das komplett demolierte Auto. Nur durch ein Wunder wurde der junge Mann nicht verletzt. Er konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Am Auto entstand Totalschaden.

Aus welchem Grund der 22-Jährige neben die Fahrbahn geriet und mit dem Bord kollidierte, ist momentan noch unklar. Die Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen in die Wege geleitet.