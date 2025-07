Mitten in der Nacht haben laute Warnsirenen Anwohnerinnen und Anwohner in den Kantonen Schwyz und Aargau erschreckt. Warum die Fehlalarme ausgelöst wurden, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Mehrere Blick-Leser wurden in der Nacht auf Sonntag unsanft aus dem Schlaf gerissen. Foto: keystone-sda

Valentin Köpfli Redaktor News

Warnsirenen haben in der Nacht auf Sonntag mehrere Gemeinden in der Schweiz wachgerüttelt. Wie ein Blick-Leser aus Lachen SZ berichtete, wurde er gegen 3:15 Uhr in der Früh von dem Alarm aus dem Schlaf gerissen. «Es war wie im Krieg», so der Leser. Und weiter: «Nach wenigen Sekunden haben die Sirenen aber wieder aufgehört.»

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt, dass in der Nacht auf Sonntag in den Gemeinden Oberarth, Morschach, Tuggen und Buttikon während rund fünf Sekunden laute Fehlalarme ausgelöst wurden. Auch die Gemeinden Fislisbach, Brugg und Berikon waren betroffen, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage mitteilt.

Der Grund für die Fehlalarme ist derzeit noch unklar und wird vom Amt für Zivilschutz und Militär untersucht, erklärt die Kantonspolizei Aargau.