Sie flüchten ohne Beute Aargauer Polizei überrascht Bancomat-Sprenger bei A1-Rastplatz

Ohne Beute sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Bancomat-Sprenger in Kölliken AG geflüchtet. Eine Polizeipatrouille in der Nähe störte die Täter. Diese hatten auf dem A1-Rastplatz Kölliken-Nord den freistehenden Geldautomaten gesprengt.

Publiziert: 12:08 Uhr | Aktualisiert: 12:18 Uhr