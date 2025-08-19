Von Anna Margarete F. fehlt am Dienstag jede Spur.
Foto: Kantonspolizei Aargau
Seit heute Morgen wird Anna Margarete F. (64) aus Reinach AG vermisst. Die Frau ist circa 1,60 Meter gross, hat kürzeres grau/blondes Haar und dürfte barfuss unterwegs sein. Über ihre Kleidung ist derzeit nichts bekannt. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.
Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau (Polizeinotruf 117) zu wenden.