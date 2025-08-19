Anna Margarete F. aus Reinach wird seit heute Morgen vermisst. Die Kantonspolizei Aargau bittet Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, sich beim Polizeinotruf zu melden.

Von Anna Margarete F. fehlt am Dienstag jede Spur. Foto: Kantonspolizei Aargau

Valentin Köpfli Redaktor News

Seit heute Morgen wird Anna Margarete F. (64) aus Reinach AG vermisst. Die Frau ist circa 1,60 Meter gross, hat kürzeres grau/blondes Haar und dürfte barfuss unterwegs sein. Über ihre Kleidung ist derzeit nichts bekannt. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau (Polizeinotruf 117) zu wenden.