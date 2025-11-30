In der Nacht auf Sonntag kam in Rupperswil ein mit drei Personen besetztes Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Dosierungsanlage. Der 46-jährige Lenker kam dabei ums Leben. Die beiden Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 30. November 2025, kurz nach 01.30 Uhr auf der Aaretalstrasse in Rupperswil. Auf dieser Ausserortsstrecke waren drei Personen mit einem Seat Leon in Richtung Wildegg unterwegs. Am Steuer sass ein 46-jähriger Schweizer, der aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor.

Nach ersten Erkenntnissen kam das Fahrzeug in der leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte, kurz vor dem Kreisverkehr, heftig gegen die Dosierungsanlage.

Am Seat Leon entstand Totalschaden

Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden den Lenker sowie dessen Beifahrerin nicht ansprechbar im Fahrzeug vor. Die Mitfahrerin auf der Rückbank war ansprechbar jedoch ebenfalls schwer verletzt. Für den 46-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die beiden Mitfahrerinnen (46-jährig und 19-jährig) wurden schwer verletzt ins Spital gebracht. Am Seat Leon entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Aufgrund des Schadenbildes steht eine stark übersetzte Geschwindigkeit im Zentrum der eingeleiteten Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.