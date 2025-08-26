Senad Kurtisi aus Niederlenz AG wird seit Montag vermisst. Der Mann ist gesundheitlich angeschlagen und braucht Medikamente. Die Kantonspolizei Aargau ruft zur Mithilfe bei der Suche auf.

Wo ist Senad Kurtisi aus Niederlenz AG? – Polizei bittet um Hinweise

Senad Kurtisi aus Niederlenz AG wird seit Montag vermisst. Foto: Kapo Aargau

Daniel Macher Redaktor News

Seit Montag wird in Niederlenz AG ein Mann vermisst. Es handelt sich um Senad Kurtisi (48). Der Vermisste ist 180 Zentimeter gross, von kräftiger Statur und hat kürzeres graues Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt.

Herr Kurtisi verliess seinen Wohnort am Montag gegen 13 Uhr in unbekannte Richtung. Seither fehlt jede Spur. Laut Angaben der Polizei ist er gesundheitlich angeschlagen und dringend auf Medikamente angewiesen.

Die Kantonspolizei Aargau bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Senad Kurtisi machen kann, soll sich sofort beim Polizeinotruf 117 melden.