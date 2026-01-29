Wo ist Anika Huber (15) aus Wettingen AG?

Seit der Nacht auf den 29. Januar 2026 wird die 15-jährige Annika Huber aus Wettingen vermisst. Sie trug eine königsblaue Trainerhose und einen blauen Schal.

Darum gehts Annika Huber (15) seit Donnerstag in Wettingen vermisst, Polizei sucht Hinweise

Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase, besondere Kleidung beschrieben

Huber ist 165 cm gross, zuletzt in königsblauer Trainerhose gesehen

Johannes Hillig Redaktor News

Annika Eveline Huber (15) wird vermisst. Der Teenager hielt sich zuletzt bei einer Familienangehörigen in Wettingen auf. Sie verliess deren Wohnung in der Nacht auf Donnerstag in unbekannte Richtung.

Trotz umfangreicher Ermittlungen und Suchmassnahmen der Polizei liegen bislang keine Hinweise zu ihrem Verbleib vor. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau (Polizeinotruf 117) zu wenden.

Die Polizei hat dazu folgende Beschreibung veröffentlicht:

Grösse: 165 cm

Haare: dunkelbraun, schulterlang

Bekleidung: grosser blauer Schal, königsblaue Trainerhose, schwarz-weisse Nike-Turnschuhe

Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase