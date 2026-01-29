Wo ist Anika Huber (15) aus Wettingen AG?

Darum gehts
- Annika Huber (15) seit Donnerstag in Wettingen vermisst, Polizei sucht Hinweise
- Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase, besondere Kleidung beschrieben
- Huber ist 165 cm gross, zuletzt in königsblauer Trainerhose gesehen
Johannes HilligRedaktor News
Annika Eveline Huber (15) wird vermisst. Der Teenager hielt sich zuletzt bei einer Familienangehörigen in Wettingen auf. Sie verliess deren Wohnung in der Nacht auf Donnerstag in unbekannte Richtung.
Trotz umfangreicher Ermittlungen und Suchmassnahmen der Polizei liegen bislang keine Hinweise zu ihrem Verbleib vor. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau (Polizeinotruf 117) zu wenden.
Die Polizei hat dazu folgende Beschreibung veröffentlicht:
Grösse: 165 cm
Haare: dunkelbraun, schulterlang
Bekleidung: grosser blauer Schal, königsblaue Trainerhose, schwarz-weisse Nike-Turnschuhe
Auffälliges Merkmal: Schürfung auf der Nase