Die Kantonspolizei Aargau sucht nach einem vermissten Rentner. Der Mann wurde zuletzt am Donnerstag gesehen.

Wer hat Horst Supper aus Suhr AG gesehen?

Horst Supper wird seit Donnerstag in Suhr AG vermisst.

In Suhr AG wird ein älterer Mann vermisst: Horst Supper hatte am vergangenen Donnerstag letztmals Kontakt zu seinen Nachbarn, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Vermisstmeldung.

Als ihn seine Angehörigen am Samstag besuchen wollten, war der Alleinstehende nicht in seiner Wohnung. Da er auch am Abend weiterhin abgängig war, meldeten ihn besorgte Angehörige bei der Kantonspolizei als vermisst.

Grüne Windjacke, Brillenträger

Sämtliche Abklärungen und Suchmassnahmen sind bislang erfolglos verlaufen.

Horst Supper ist 1,77 Meter gross, von schlanker Statur, hat grauweisse Haare und trägt eine Brille. Er dürfte aktuell eine grüne Windjacke der Marke Craft tragen.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an den Stützpunkt Aarau (Telefon 062 836 55 55 / stuetzpunkt.aarau@kapo.ag.ch) oder an den Polizeinotruf 117 zu wenden.