Eine 71-jährige Frau kam am Freitag bei einem tödlichen Verkehrsunfall ums Leben. Sie wurde von einem Lastwagen überrollt.

Schwerer Unfall in Suhr AG

Die 71-Jährige im Kanton Aargau wurde von einem Lastwagen überrollt. Foto: BRK News 1/4

Schwerer Unfall in Suhr AG: Wie BRK News berichtet, ereignete sich am Freitag in der Aargauer Gemeinde eine tödliche Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Fussgängerin.

Wie Daniel Wächter, Sprecher bei der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News angibt, überrollte ein Lastwagen eine 71-jährige Seniorin, als diese vor dem heranfahrenden Fahrzeug durchlief. Die Frau starb noch auf der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Die Kantonspolizei Aargau untersucht den genauen Hergang des Unfalls.