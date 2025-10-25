In Stein AG kam es zu einem heftigen Zusammenstoss zwischen einem MG und einem BMW. Der 21-jährige MG-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste ins Universitätsspital Basel gebracht werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerausweis des Neulenkers.

1/5 In Stein AG kam es zu einem heftigen Zusammenstoss zwischen einem MG und einem BMW. Foto: Kapo Aargau

Darum gehts Schwerer Verkehrsunfall in Stein AG: 21-jähriger MG-Fahrer schwer verletzt

MG prallte nach Kollision mit BMW frontal gegen Gebäude

Schaffhauserstrasse bis 9.30 Uhr für Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Samstag kam es in Stein AG zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Lenker eines MG wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um 2.15 Uhr auf der Schaffhauserstrasse. Ein BMW-Lenker fuhr von der Münchwilerstrasse auf die Hauptstrasse ein, zeitgleich näherte sich der vortrittsberechtigte MG von Mumpf her. Es kam zur Kollision, bei der der MG von der Fahrbahn abkam und frontal gegen ein Gebäude prallte.

Der junge MG-Fahrer, der offenbar nicht angegurtet war, musste ins Universitätsspital Basel gebracht werden. BMW-Fahrer und Beifahrerin erlitten nur leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Spital gebracht.

Beide Autos wurden total beschädigt, zudem entstand Sachschaden an der Gebäudefassade. Die Polizei beschlagnahmte dem Neulenker den Führerausweis auf Probe.

Die Schaffhauserstrasse blieb bis 9.30 Uhr für Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt, die Feuerwehr regelte den Umleitungsverkehr.