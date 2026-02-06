Am Freitagmorgen kollidierten ein Lieferwagen und ein Auto. Trümmerteile sind verstreut, Ambulanz und Helikopter im Einsatz. Details zu Verletzten sind noch unbekannt.

Darum gehts Unfall am Freitagmorgen in Rudolfstetten AG mit Lieferwagen und Auto

Leserreporter-Bilder zeigen massive Schäden, Polizei reagiert bisher nicht

Unbekannte Anzahl Beteiligte, Ambulanz und Helikopter sind bereits vor Ort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Die Fronten sind zerfetzt, Trümmerteile liegen auf der Strasse verteilt. Eine Ambulanz und ein Helikopter sind vor Ort.

Am Freitagmorgen kam es in Rudolfstetten AG zu einem schweren Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto. Bilder eines Leserreporters zeigen das Ausmass des Zusammenstosses. Die Meldung über den Unfall ging zirka 7.30 Uhr bei der Polizei ein, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von Blick erklärt.

Fahrer mittelschwer bis schwer verletzt

«Der Lieferwagen soll schon zuvor durch eine unsichere Fahrweise auf sich aufmerksam gemacht haben. Da kam er abrupt auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Frontalkollision», sagt ein Kapo-Sprecher zu Blick. Die beiden Lenker sind mittelschwer bis schwer verletzt. Sie wurden beide ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr wurde ebenfalls gerufen, weil ein Lenker aus dem Fahrzeug befreit werden musste.